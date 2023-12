Londrina: Saúde disponibiliza dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de Londrina passa a disponibilizar a segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos de idade e também aos imunocomprometidos acima de 12 anos, desde que tenham recebido a última dose de reforço do imunizante há mais de seis meses.





As vacinas já estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. O usuário que desejar receber a dose do imunizante não precisa agendar horário, basta comparecer na UBS mais próxima de sua residência, portando seus documentos pessoais e carteira de vacinação.

A orientação para fornecer a segunda dose de reforço da vacina a esses grupos prioritários partiu do Ministério da Saúde, após a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil, a JN.1 e a JG.3. O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, reiterou que a vacinação é a forma mais eficaz de proteção contra o novo coronavírus.





“A vacinação ainda é nossa maior arma na proteção contra a doença da Covid-19. É de extrema importância que toda a população mantenha seu esquema vacinal em dia, para frearmos qualquer possibilidade da disseminação do coronavírus na nossa sociedade novamente. E nesse momento, fazemos esse convite para a população acima dos 60 anos e os adolescentes com doença autoimune, para que se dirijam a Unidade Básica de Saúde para se vacinarem e se protegerem”, afirma Machado.





A secretaria estima que mais de 33 mil pessoas estejam dentro do grupo apto para receber a dose extra de reforço da vacina bivalente em Londrina. No entanto, toda a população acima de 18 anos que ainda não tiver recebido a dose de reforço com a vacina bivalente, também pode procurar as UBS para se vacinar.