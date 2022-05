Covid-19: casos diários caem para menos de 100 mil na Coreia do Norte

A Coreia do Norte registrou menos de 100 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, pela primeira vez desde que o país confirmou oficialmente, em 12 de maio, a presença do SARS-CoV-2, informou a imprensa estatal.

Pouco mais de 88,5 mil pessoas desenvolveram possíveis sintomas de covid-19 nessa sexta-feira, cerca de 20.500 menos do que no dia anterior, publicou hoje a agência de notícias oficial KCNA.

A Coreia do Norte já registrou, desde o fim de abril, cerca de 3,36 milhões de casos de pessoas com "febre" (termo usado pelo regime para casos suspeitos, devido à falta de capacidade de teste).





Cerca de 3,15 milhões já se recuperaram e perto de 203 mil pessoas estão atualmente recebendo tratamento, segundo a KCNA.





A agência elogiou a resposta das autoridades ao novo coronavírus, que inclui confinamentos em municípios e centros de trabalho, e considera que a queda gradual de novos casos comprova o sucesso.

No entanto, imagens obtidas por satélite ou captadas a partir das fronteiras com a Coreia do Sul ou com a China sugerem que não houve confinamento e que os cidadãos teriam sido aconselhados a apenas sair de casa para trabalhar e quando fosse estritamente necessário.