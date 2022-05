Cappuccino de doce de leite é delicioso e simples

Capuccino

1 - Prepare o cappuccino seguindo as instruções das cápsulas.

2 - Em uma panela média, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, misturando sempre até começar a ferver. Tire do fogo e reserve.

Montagem e Decoração

3 - Em uma caneca ou copo, passe 1 colher (sopa) do doce de leite na borda. Misture o açúcar e a canela, vire o copo de cabeça para baixo e pressione-o sobre a mistura, para que grudem na borda. Sirva o cappuccino quente no copo com 2 colheres (sopa) do cereal.

