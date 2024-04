Cresce o número de jovens com gordura no fígado na América Latina

A América do Sul foi o continente que registrou o maior aumento de adolescentes com esteatose hepática metabólica, ou seja, acúmulo de gordura no fígado, em 29 anos, aponta estudo da American Association for the Study of Liver Diseases (ou Associação Americana para o Estudo de Doenças do Fígado, em português).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A doença está associada a fatores como obesidade, sedentarismo e herança genética. Se progredir, pode gerar complicações como a cirrose, quando o fígado deixa de desempenhar suas funções normalmente.





O estudo, publicado no ano passado, avaliou dados do Global Burden of Disease (GBD), pesquisa que examinou mortalidade e incapacidade causadas por 369 doenças em 204 países e territórios, entre 1990 e 2019.





Publicidade

A América do Sul e a América do Norte tiveram o maior aumento relativo de casos da doença em adolescentes (39,2% e 36,8%, respectivamente). O cálculo é feito com base no indicador anterior e na comparação com outras doenças no mesmo período.





Os números foram considerados significativamente maiores do que os dos demais continentes: a Europa ficou em terceiro lugar (27%), seguida da Ásia (25%), África (19%) e Oceania (17,9%).





Publicidade

Já a prevalência global de adolescentes com a doença subiu de 3,73%, em 1990, para 4,71% em 2019, o que corresponde a um aumento relativo de 26,27%. A prevalência se refere ao número de casos de uma doença em uma população, durante um período de tempo.