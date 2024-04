Saúde não vai ampliar faixa etária de vacinação contra a dengue no PR

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, divulgou nesta quinta-feira (18), por meio das redes sociais, a ampliação temporária da faixa etária para vacinação contra a dengue no Brasil para crianças e adolescentes de seis a 16 anos. O motivo é a proximidade do vencimento de alguns lotes do imunizante em 30 de abril. No entanto, no Paraná a campanha vai prosseguir para os moradores de 10 a 14 anos.





De acordo com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), “a orientação do Ministério da Saúde refere-se somente a doses que vencem em abril e o Paraná não possui doses com este vencimento”. “As vacinas do Estado têm dois vencimentos: 30 de junho e 12 de janeiro de 2025”, destacou à FOLHA.

Em Londrina, foram protegidas com a Qdenga 9.466 crianças e adolescente desde fevereiro. Ainda estão à disposição nos postos de saúde 3.738 doses. Não há necessidade de agendamento e é preciso levar apenas documento de identificação.





A vacina contra a doença tem aplicação em duas doses, com intervalo de 90 dias entre a primeira e a segunda. A pessoa que contraiu dengue precisa aguardar seis meses e, nos casos de infecção pelo vírus entre uma dose e outra, o período passa de 90 para 120 dias.





