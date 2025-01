Deputados falam em pedir a Trump suspensão de visto de Moraes para entrar nos EUA

Deputados que pretendem ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos dizem que vão pedir ao presidente eleito ou a membros da sua equipe que suspendam o visto do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e de sua família para entrar no país.



A medida seria uma resposta ao fato de o magistrado ter negado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a possibilidade de viajar para acompanhar a cerimônia que marca a volta do republicano ao poder. Bolsonaro está com o passaporte retido pela Polícia Federal e proibido de viajar para fora do país.

Em novembro de 2024, pouco depois da eleição americana, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou à Folha de S.Paulo acreditar que a posse de Trump facilitaria a aprovação de um projeto no Congresso para barrar a entrada de Moraes nos EUA.



"Eu diria que o impacto [da eleição de Trump] está muito mais no poder que terá agora os Estados Unidos contra os abusos de autoridades patrocinados por um ministro do STF", disse Eduardo à época, referindo-se a Moraes.

Tramita no Congresso dos EUA um projeto que visa barrar a entrada no país de autoridades que tenham atentado contra a liberdade de expressão, que é garantida pela Constituição.



Um grupo de ao menos 20 deputados federais deve participar da posse de Donald Trump na próxima semana, nos Estados Unidos. O principal organizador dessa delegação de parlamentares é Eduardo, atual secretário de relações institucionais e relações internacionais do PL.

O deputado mantém relação com aliados de Trump e esteve nos Estados Unidos para acompanhar a eleição, em novembro. Ele inclusive participou de um jantar na casa de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.



Na lista da comitiva, estão Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Gustavo Gayer (PL-GO), Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Bia Kicis (PL-DF), Marcel van Hattem (Novo-RS), Giovani Cherini (PL-RS), Mauricio Marcon (Podemos-RS) e Messias Donato (Republicanos-ES).