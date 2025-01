Paraná anuncia concurso público com 2.600 vagas para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

O governador Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (17) que o Governo do Estado prevê realizar um concurso público em 2025 com 2.600 vagas destinadas à PM (Polícia Militar) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.





Do total, 2.000 vagas serão para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar e 600 para o Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros.

“Na próxima segunda-feira será publicado no Diário Oficial do Estado a autorização para a organização desse concurso. Este é mais um passo para reforçar a segurança pública no Paraná, garantindo mais efetivo para atender melhor os paranaenses e proteger nossas cidades”, afirmou o governador.





A partir desse despacho, a Secretaria da Segurança Pública, responsável pelo certame, poderá fazer a contratação da empresa organizadora, o que deve ocorrer já nos próximos dias.





"Estamos reforçando cada vez mais nosso efetivo, e garantindo toda a estrutura necessária para trabalhar, com novas viaturas, armamento novo, helicópteros e equipamentos modernos", afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.