Diretamente da Itália, londrinenses repercutem escolha do novo papa da Igreja Católica

O “menos americano dos americanos”, como Robert Prevost foi descrito pelo jornal italiano La Repubblica, foi escolhido como o novo líder da Igreja Católica Romana. Como anunciado na tarde desta quinta-feira (08) , no Vaticano, ele deixa seu posto como cardeal para se tornar o novo papa, tendo escolhido o nome Leão XIV. Aos 69 anos e nascido em Chicago, é o primeiro Sumo Pontífice estadunidense, também sendo considerado peruano por ter obtido cidadania do país em 2015.





A escolha é comemorada com fervor na Itália, com as celebrações sendo presenciadas de perto por um casal londrinense. De férias no país e percorrendo cidades italianas, Fatima e Luiz Augusto Loredo se encontram em Assis, a cerca de duas horas do Vaticano. Pessoas de muita fé, frequentam a Paróquia Imaculada Conceição de Londrina, na região central.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Fatima é assistente social e devota de Santa Rita de Cássia, integrando a Pastoral Familiar da Paróquia, onde também é Ministra Extraordinária da Santa Comunhão. Católica praticante, disse que sua fé molda sua “conduta moral, profissional e relacionamentos em todos os aspectos”. Antes de chegar em Assis, foi com o esposo para Roma e Vaticano, e contou que a sensação foi de tristeza por conta do falecimento do Papa Francisco. “Meu sentimento lá foi de vazio, acho que muitos também se sentiam assim, com um olhar vago para a Catedral de São Pedro”, relembrou.





O casal aguardou a fumaça branca em uma igreja de Assis, participando de uma Santa Missa. Padres interromperam o celebrante para anunciar que a escolha havia sido feita, momento seguido por comemoração. “Foi maravilhoso ouvir o anúncio aqui, após a Proclamação do Evangelho os sinos começaram a tocar, o padre deu um leve suspiro com um sorriso tranquilo e anunciou que havia sido eleito o novo papa. A Igreja aplaudiu muito, sorrisos e lágrimas, foi uma emoção só”.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA