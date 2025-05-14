Pesquisar

Estudos de saúde

Em feito inédito, China ultrapassa os EUA em produção científica sobre câncer

Folhapress
14 mai 2025 às 16:39

A China ultrapassou os Estados Unidos em produção de pesquisas científicas sobre o câncer segundo o Nature Index pela primeira vez em 2024. O índice, vinculado à revista Nature, mede o avanço da ciência mundial com base em publicações de alto impacto, utilizando como base periódicos como Nature, Science e Cell.


De acordo com o levantamento, o país asiático registrou um aumento de 19% em sua produção científica de excelência no ano passado. A pontuação, chamada de índice de participação, considera não apenas o volume de artigos, mas também a contribuição proporcional de cada instituição ou país em estudos qualificados.

Com isso, a China atingiu um índice de participação de 2.614,52 em pesquisas oncológicas, superando os 2.481,71 dos EUA. Em contraste, a produção norte-americana cresceu apenas 5% no mesmo período.


Apesar da perda de liderança em volume, os EUA continuam à frente em colaboração internacional. O país participa dos dez principais acordos bilaterais na área. Contudo, a parceria científica entre EUA e China, uma das mais relevantes do setor, tem perdido força desde 2021, e pode continuar em declínio, caso persistam as tensões políticas entre os dois países.

A liderança chinesa, porém, é recente. No acumulado de cinco anos (2019 a 2024), os americanos seguem na frente. Entre os 50 países com maior presença no índice, os EUA concentram sua produção científica em câncer: 11% do total. Na China, essa proporção é de 9%.


HARVARD LIDERA ENTRE AS INSTITUIÇÕES

A principal responsável pelo protagonismo americano é a Universidade Harvard, em Cambridge, Massachusetts. Segundo o Nature Index, Harvard lidera o ranking mundial de produção científica sobre a doença, com índice de participação de 1.169,18 de janeiro de 2019 a agosto de 2024. A Academia Chinesa de Ciências, em Pequim, aparece em segundo lugar, com 768,09.


A universidade norte-americana também impulsiona a colaboração internacional dos EUA na área. De 2019 a 2024, Harvard participou de 8 de 10 principais parcerias científicas globais sobre câncer. Em quase todas, sua contribuição foi superior à dos parceiros, segundo dados do índice.

ATAQUES À CIÊNCIA SOB TRUMP PREOCUPAM PESQUISADORES


O cenário da ciência nos Estados Unidos em 2025 não é dos mais promissores. Em março, cerca de 1,9 mil pesquisadores divulgaram uma carta aberta acusando o ex-presidente Donald Trump de promover um "ataque em larga escala contra a ciência" durante sua atual campanha eleitoral.

Assinada por membros das academias nacionais de ciências, engenharia e medicina, a carta denuncia demissões em órgãos federais de saúde, cortes de financiamento e paralisações em pesquisas. Medidas que, segundo os cientistas, podem comprometer por décadas o avanço científico e a saúde pública.


Harvard, uma das instituições afetadas, chegou a processar o governo Trump para tentar barrar um corte de US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 12,8 bilhões) no financiamento federal.

Pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) também demonstram preocupação com o impacto das medidas em áreas como obesidade, doenças cardíacas e câncer.


Considerado a joia da coroa da ciência norte-americana, o NIH abriga 27 centros de pesquisa e já foi responsável por avanços históricos, como o sequenciamento do genoma humano, a descoberta da hepatite C e o isolamento do vírus da Aids.


China EUA Estudos do câncer Harvard Contribuição cientifica
