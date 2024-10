Embaixadores investem em vínculo com Brasil e usam festas para promover países

Embaixadores estrangeiros têm usado as redes sociais para mostrar vínculos com a cultura popular do país e para estreitar os laços com o Brasil.





O caso recente de maior evidência foi o do ex-embaixador sul-coreano Lim Ki-mo, que deixou o Brasil em agosto -não sem antes receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro após viralizar cantando clássicos do samba e da MPB em karaokês.





"Alguns vídeos em que eu canto, como Evidências e Cheia de Manias já tinham viralizado na internet. Mas a noite em que cantei no Renascença Clube [no Rio] foi a experiência mais memorável", disse o embaixador à Folha, em julho.





A prática exemplifica a transformação do trabalho diplomático no século 21. O contato mais próximo e informal com a sociedade civil funciona tanto como elemento de projeção da imagem do país representado, como um método de obtenção de contatos relevantes e informações de outro modo difíceis de conseguir, segundo Paulo Velasco, professor de política internacional da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).





"A política internacional não é mais feita somente entre atores governamentais, e os diplomatas têm de ir além do lugar-comum da atividade diplomática justamente para buscar diálogo com outro público e conseguir uma penetração não só com interlocutores do Estado", afirma Velasco.





Outro caso é o de Stephanie Al-Qaq, embaixadora do Reino Unido em Brasília desde novembro de 2022. Ela já havia morado no Brasil de 2007 a 2012.





Em seu perfil nas redes sociais, há publicações de reuniões com autoridades -como a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e a deputada Benedita da Silva (PT-RJ)- e encontros com lideranças e personalidades brasileiras, como o cacique Raoni e a apresentadora Rita Lobo.





Mas há também uma série de referências à alimentação brasileira, a viagens e ao futebol.





Na aba de destaques, a embaixadora reúne imagens feitas em viagens para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e para a Amazônia. O primeiro deles, no entanto, é para uma série de publicações sob o título "Galo" -o Atlético-MG, clube para o qual torce no Brasil.





"Este sentimento pessoal em relação ao Brasil e aos brasileiros me ajuda muito no trabalho de todos os dias. Falar português, gostar de futebol, conhecer vários lugares do país, ter um grande interesse pela cultura brasileira: tudo isso quebra o gelo, abre portas e conta a nosso favor diante de um dos maiores desafios da diplomacia, que é dialogar e negociar constantemente", diz a embaixadora.





Al-Qaq tem ainda publicações em que apresenta comidas típicas brasileiras a colegas embaixadores, como tacacá e açaí, e experimenta cachaça. Em outra, ela visita e almoça em um restaurante comunitário no Distrito Federal.





"O Reino Unido está apoiando os objetivos do Brasil no G20 e fornecendo suporte técnico para a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Juntos, estamos dando passos concretos para enfrentar a fome, promovendo segurança alimentar para todos", lê-se a legenda da publicação.