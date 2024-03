Entenda por que a Páscoa e a Semana Santa mudam de data a cada ano

Ao contrário do Natal, que é sempre em 25 de dezembro, Páscoa e Corpus Christi são festas móveis e mudam de data todo ano. Isso ocorre porque essas datas seguem a Páscoa judaica, que, por sua vez, segue o calendário lunissolar, baseado nos movimentos do Sol e da Lua, que possui meses e anos com duração variável.



A Páscoa cristã, por exemplo, acontece aqui no Brasil no primeiro domingo depois da primeira lua cheia de outono (no hemisfério sul), que cai de 22 de março a 25 de abril.

Segundo o judaísmo, os hebreus celebram a festa da Páscoa durante uma semana inteira, entre os dias 14 e 21 do mês de nissan, o primeiro mês do calendário hebraico bíblico, que marca a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, atravessando o Mar Vermelho rumo à Terra Prometida. E esse período se inicia com a primeira lua cheia da primavera no hemisfério Norte e do outono, no Sul. De acordo com o judaismo, Moisés liderou o povo hebreu justamente nesta primeira lua cheia, chamada de equinócio de primavera no hemisfério norte (outono no sul).



A relação com a Páscoa do catolicismo é que na Última Ceia, realizada na Quinta-Feira Santa, os apóstolos celebraram com Jesus a Páscoa judaica -chamada de Pessach ou Passover-, comemorando o êxodo do povo de Israel. Assim, a primeira Quinta-Feira Santa da história ocorreu numa noite de lua cheia.

Antigamente, a Páscoa era celebrada no mesmo dia da Páscoa judaica, na quinta-feira. No entanto, no ano de 325, o Concílio de Niceia determinou que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo posterior, ou seja, no dia da ressurreição de Jesus. Como a Última Ceia foi na quinta-feira, Cristo foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo.



A Páscoa é antecedida pela Quaresma, um ritual que dura 40 dias e tem início na Quarta-feira de Cinzas, terminando no Domingo de Ramos -uma semana antes do feriado. Durante esse período, segundo a tradição religiosa, a purificação deve ser alcançada por meio de penitência, como o jejum, que promoveria a libertação dos pecados.

É a partir da data da Páscoa que se define também quando começa a folia -a terça-feira de Carnaval acontece exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos.