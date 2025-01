Estagiário ganha R$ 56 milhões na loteria e diz que continuará trabalhando

James Clarkson, de 20 anos, ganhou 7,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 56 milhões) na loteria britânica em 4 de janeiro. Em entrevista divulgada pelo National Lottery nesta quinta-feira (16), o jovem afirmou que, mesmo com o prêmio milionário, irá continuar trabalhando.





Atualmente, o jovem trabalha com seu pai, Stephen, de 47 anos. Ele é estagiário e atua como engenheiro de gás.





"Eu não vou parar de trabalhar. Eu quero me qualificar como engenheiro de aquecimento e partir daí", disse o jovem. James também afirmou que já estava trabalhando no dia seguinte em que descobriu que se tornou milionário. "Eu estava no frio desentupindo ralos no dia seguinte a descobrir que tinha ganhado".





Namorada não acreditou que James tivesse ganho o prêmio. Ele a acordou, mostrou uma mensagem em seu celular, que dizia que ele havia sido o vencedor, ela virou-se e voltou a dormir. "Não, você não ganhou", disse a mulher.





Jovem ligou para a National Lottery e confirmou a vitória. "Eu apenas comecei a rir. Eu pensei, 'isso é uma loucura!'".





James afirma que sua prioridade com o dinheiro é ajudar os pais a pagarem a hipoteca. "Esta vitória não é só para mim, e eu quero ter certeza de que todos nós nos beneficiaremos."





Além disso, o jovem já reservou uma viagem luxuosa a Cabo Verde e comprou alguns itens de luxo para ele e para sua namorada. Ele também planeja comprar um carro novo.