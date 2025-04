EUA: Trump anuncia 'tarifaço' global com taxa de 10% para produtos do Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2) um "tarifaço" global de impostos de importação. A data foi nomeada pelo republicano como o "Dia de Libertação". Ele confirmou taxa de 10% para os produtos brasileiros.





Trump prometeu implementar tarifas recíprocas a países que cobram taxa de importação de produtos norte-americanos. No evento, anunciou tarifa de 20% para a União Europeia, 34% à China e 46% ao Vietnã.

O presidente confirmou também uma taxa de 25% sobre todos os veículos importados.





Em transmissão da Casa Branca, ele afirmou que a aplicação das tarifas aos outros países "é uma medida gentil" que tornará os "Estados Unidos grande novamente".

De acordo com ele, as tarifas recíprocas serão de ao menos metade da alíquota cobrada pelos outros países, com uma taxa mínima de 10%.





No anúncio, fez críticas aos governos passados, em especial a administração de Joe Biden, por terem deixado outros países aplicarem elevadas taxas aos produtos norte-americanos, impactando a indústria nacional. Segundo ele, esses países "estão roubando" e "levando vantagem" dos EUA.

Veja algumas das tarifas anunciadas por Trump





País - taxa

China 34%

União Europeia 20%

Vietnã 46%

Taiwan 32%

Japão 24%

Coreia do Sul 25%

Tailândia 36%

Suíça 31%

Indonésia 32%

Reino Unido 10%

África do Sul 30%

Brasil 10%

Bangladesh 37%

Singapura 10%

Israel 17%

Filipinas 17%

Chile 10%

Austrália 10%

Paquistão 29%

Turquia 10%

Sri Lanka 44%

Colômbia 10%