França estende gratuidade no acesso a anticoncepcionais até 25 anos

Olivier Véran, ministro da Saúde da França, anunciou na quinta-feira (9) que o governo vai estender a gratuidade no acesso a métodos anticoncepcionais para mulheres até 25 anos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Atualmente, a legislação vale para aquelas que têm até 18 anos.

"Será gratuita a contracepção hormonal e as análises necessárias para prescrevê-las, mas também todos os tratamentos e métodos prescritos ligados à contracepção até os 25 anos", afirmou Véran em entrevista ao canal "France 2".





De acordo com o ministro, as autoridades públicas e científicas têm observado que há uma queda "no número de mulheres jovens" que usam anticoncepcionais, de qualquer tipo, e que "a razão para isso são os motivos econômicos".

"Isso é inaceitável. Essa é uma idade que corresponde, em termos de vida, quando se cresce econômica e socialmente e também de renda. [É quando] se tem uma maior autonomia", acrescentou.





Os dados do governo estimam que a medida terá um impacto econômico de 21 milhões de euros (quase R$ 130 milhões) por ano nos cofres públicos.