Funeral do papa Francisco será neste sábado (26), anuncia Vaticano

O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias, celebração destinada aos falecidos, do papa Francisco. A cerimônia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, documento que rege os ritos funerários do Pontífice Romano.





Nesta quarta-feira (23), o corpo será trasladado à Basílica de São Pedro. A Missa das Exéquias será celebrada no sábado (26), seguida do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior.

Traslado

Também na quarta, às 9h (no horário local), o corpo do papa será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela porta central. Diante do Altar da Confissão, o cardeal camerlengo conduzirá a Liturgia da Palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária.





Exéquias e sepultamento

No sábado, às 10h (horário local), será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário), os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.





Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem a Francisco.





Velório simples

O Vaticano divulgou nesta segunda-feira (21) o testamento deixado pelo papa Francisco. Assinado em 29 de junho de 2022, o pontífice pediu que seu sepultamento seja feito com simplicidade.





No documento, o papa também solicitou que o sepulcro seja montado no chão e de forma simples, sem decoração especial e somente com a inscrição Franciscus na lápide.

O testamento também previu que o corpo do pontífice seja sepultado na basílica papal de Santa Maria Maior.





"Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde ia rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para confiar com fé minhas intenções à mãe imaculada e agradecer-lhe por seu cuidado dócil e materno", justificou.

O papa também se preocupou com os gastos do funeral. "As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor que destinei à basílica papal de Santa Maria Maior, conforme instruções que providenciei transmitir ao monsenhor Rolandas Makrickas, comissário extraordinário do capítulo liberiano", escreveu.





No final de seu testamento, o papa deixou uma mensagem de fraternidade para o mundo.





"Que o senhor conceda a merecida recompensa àqueles que me amaram e continuarão a rezar por mim. Ofereço o sofrimento que se fez presente na parte final da minha vida ao Senhor, pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos", concluiu.





Mais cedo, o Vaticano confirmou que o pontífice foi vítima de um acidente vascular cerebral, seguido por coma e colapso cardiovascular irreversível.





Os detalhes do rito de sepultamento e os próximos passos do Vaticano com relação à sucessão papal ainda não foram divulgados.