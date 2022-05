Futuro de apucaranense preso com cocaína na Tailândia será definido em julho

Ficou para o dia 18 de julho o julgamento que pode definir o futuro de Jordi Beffa, paranaense preso desde fevereiro na Tailândia com quatro quilos de cocaína. Além dele, outras duas pessoas, Ricardo de Almeida da Rosa e Mary Hellen Coelho Silva, também brasileiros, foram detidos por tráfico internacional de drogas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





LEIA MAIS: Preso na Tailândia, jovem de Apucarana recebe visita de chefe do setor consular

Continua depois da publicidade





Beffa é natural de Apucarana, no Norte do Paraná, enquanto os outros acusados são de Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. A defesa da jovem informou que ela foi condenada a mais de nove anos de prisão pela Justiça tailandesa, que ainda não analisou o caso do apucaranense.





Em nota, o advogado Petrônio Cardoso disse que "a Embaixada do Brasil em Bangkok conversou com Jordi Beffa nesta quinta-feira (19) e repassou as informações ao escritório na madrugada desta sexta de que o rapaz ainda não recebeu sentença definitiva".





Cardoso descreve que "o caso dele (Beffa) estaria ainda em investigação por ter sido encontrada uma quantidade considerada pequena de cocaína. A sentença final deve vir em julho, quando acontecerá a audiência. A expectativa otimista é que ele seja sentenciado por crime civil e que possa ser solto mediante pagamento de multa".

Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.