Preso na Tailândia, jovem de Apucarana recebe visita de chefe do setor consular

Após permanecer em quarentena sob suspeita de ter contraído Covid-19, o apucaranense Jordi Vilsinski Beffa, preso na Tailândia por tráfico de drogas, finalmente recebeu a visita do chefe do setor consular. O contato foi feito no dia 8 deste mês, mas só foi divulgado pelo advogado da família no Brasil, Petrônio Cardoso, na manhã de quinta-feira (10). Vale lembrar que o fuso horário da Tailândia está 10 horas adiantado em relação ao fuso horário de Brasília.



O representante consular foi ao presídio onde está detido o Jordi Beffa e teve oportunidade de conversar com ele por cerca de dez minutos e, após esse diálogo, esclareceu que Beffa não estava com covid-19, contudo, os outros dois brasileiros detidos contraíram a doença. Beffa relatou que está sendo tratado adequadamente no presídio e que tem se comunicado razoavelmente com os guardas, em inglês. O apucaranense fez perguntas sobre o tempo de pena que poderá pegar e como seriam as condições carcerárias de presos já condenados. Ele ficou aliviado ao saber que já conta com advogado constituído por seus pais.



Segundo o relato do chefe consular, Beffa pediu, muito emocionado, que fossem transmitidos pedidos de desculpas e arrependimento pelo que fez a seus pais. Ele foi informado que, futuramente, poderá conversar com seus familiares por video chamada, o que também lhe trouxe algum conforto. A direção do presídio indicou que ainda não pode determinar datas para as primeiras audiências e para liberação dos detidos para comunicação com advogados, mas que informaria a embaixada tão pronto houvesse definição pela corte de justiça.





