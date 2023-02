Governo norte-americano diz que não há provas de que 'ovnis' são chineses

Segundo o porta-voz do conselho de Segurança Nacional, John Kirby, ninguém reivindicou a construção dos objetos e os restos dos ovnis ainda não foram recuperados. O representante pontuou que os trabalhos para a busca dos destroços são "difíceis" porque eles caíram em áreas geográficas complicadas, mas que o governo fará "todos os esforços" para recuperá-los - apesar disso demandar tempo.

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira (14) que não há provas que os últimos três objetos voadores não identificados (ovnis) abatidos pelas forças armadas do país sejam da China.







No início de fevereiro, os EUA informaram que abateram um "balão-espião" chinês e o governo de Pequim confirmou que o equipamento era de seu país. No entanto, disse que o balão era civil e não iria causar nenhum dano no território norte-americano.



Porém, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, ovnis foram abatidos no Alasca, no Lago Huron e na costa oeste do Canadá. Esses três equipamentos ainda são um mistério, mas acirram a crise que há anos se arrasta entre norte-americanos e chineses.