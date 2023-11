'Hallucinate' é escolhida como palavra do ano pelo dicionário Cambridge

O Dicionário Cambridge escolheu "hallucinate", ou alucinar, como a palavra do ano de 2023. O verbo ganhou um novo significado este ano.







A definição original é parecer ver, ouvir, sentir ou cheirar algo que não existe, seja por um problema de saúde ou por consumo de drogas.





Agora, um significado extra está associado à palavra. É quando sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT, que gera textos que imitam a escrita humana, "alucinam" e produzem informações falsas.

A palavra foi escolhida porque o novo significado "vai ao cerne do motivo pelo qual as pessoas estão falando sobre inteligência artificial", diz um texto no site do dicionário.





Ainda de acordo com o texto, a inteligência artificial generativa é uma ferramenta poderosa, mas longe de ser perfeita, com a qual todos ainda estamos aprendendo como interagir de forma segura e eficaz.

