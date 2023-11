CCXP confirma Timothée Chalamet e Zendaya na programação

Timothée Chalamet e Zendaya são dois dos talentos confirmados, na tarde desta quinta-feira (22), na programação da CCXP23. Em comunicado à imprensa, a Warner Bros Pictures confirmou os dois artistas em seu line-up de presenças no evento de cultura pop, que ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo.







Além deles, os atores Jason Momoa, Austin Butler, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Sandy também foram anunciados pelo estúdio, para integrar diferentes paineis ao longo do programação.





A participação dos talentos inicia na quinta-feira (30), com a presença de Sandy, que estrela a comédia romântica "Evidências do Amor", com estreia no ano que vem. Na sequência, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller vão ocupar o Palco Thunder para a primeira apresentação mundial de "Furiosa", longa que vai estrear no Brasil em 23 de maio de 2024.

No domingo (3), os fãs poderão conferir o painel de "Duna: Parte 2", que receberá os atores Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Florence Pugh, além do diretor Denis Villeneuve, que vão subir ao palco para falar sobre a produção e dar ao público uma prévia do filme que chega aos cinemas em 29 de fevereiro.





Para encerrar o evento, o próprio Aquaman, Jason Momoa, ao lado dos atores Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan, vão levar o público para os detalhes de "Aquaman 2: O Reino Perdido", da DC, que estreia em 21 de dezembro nos cinemas.





Mais detalhes sobre os horários devem ser divulgados nos próximos dias.