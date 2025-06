'Havia corpos por todos os lados', diz a jornal sobrevivente de queda de avião na Índia

Deitado em uma cama na enfermaria do Hospital Asarwa, na cidade indiana de Ahmedabad, Vishwash Kumar Ramesh, 40, relata o que viu após um Boeing 787 transportando 242 pessoas -incluindo ele mesmo- cair sobre uma área residencial minutos após decolar, nesta quinta-feira (12).





"Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Fiquei com medo. Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me agarrou, me colocou em uma ambulância e me levou para o hospital", diz ele ao jornal indiano Hindustan Times.

Segundo as últimas atualizações das autoridades do país, ao menos 290 pessoas morreram, o que coloca este acidente aéreo na lista dos dez piores da história. Logo após a queda, o chefe da polícia local afirmou que parecia não haver sobreviventes entre os passageiros, mas, horas depois, afirmou que havia um, do assento 11A.





Vídeos mostram a aeronave decolando às 13h39 locais (5h09 no Brasil) e começando a perder altitude logo depois. "Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido", afirma Vishwash, que sofreu ferimentos no peito, nos olhos e nos pés.

As mais de 240 pessoas a bordo incluíam 217 adultos, 11 crianças e dois bebês, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à Reuters. De acordo com a Air India, eram 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Havia ainda dois pilotos e dez tripulantes na aeronave.





Vishwash mora em Londres há 20 anos com a sua esposa e seu filho, e estava na Índia para visitar parentes. Seu irmão, Ajay, 45, voltava para o Reino Unido com ele no mesmo voo, em uma fileira diferente do avião. "Ele estava viajando comigo e não consigo mais encontrá-lo. Por favor, me ajudem a encontrá-lo", afirmou o sobrevivente do hospital, ainda segundo o Hindustan Times.





Um outro irmão, Nayan, disse à agência de notícias britânica Press Association que Vishwash não tem ideia de como escapou. "Ficamos simplesmente chocados assim que soubemos. Falei com ele pela última vez ontem de manhã. Estamos devastados, simplesmente devastados", afirmou do lado de fora da casa da família, em Leicester.