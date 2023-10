Hotel da Itália é eleito melhor do mundo

O Hotel Passalacqua, localizado em Como, no norte da Itália, foi escolhido campeão na primeira edição do ranking "World's 50 Best Hotels", anunciada em uma cerimônia em Londres na terça-feira (24).





A pequena propriedade aberta pela família De Santis em junho de 2022 venceu uma competição acirrada, que incluiu até o Four Seasons de Florença.

"Um refúgio sublime que oferece o sabor de uma residência privada e tira o máximo proveito da mágica localização nas margens do lago" foi a justificativa para a escolha.





Há na lista 21 hotéis europeus e 18 asiáticos, incluindo o Rosewood Hong Kong, o Four Seasons de Bangkok, o Upper House de Hong Kong e o Aman de Tóquio, que ficaram em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

O Aman de Nova York ficou em 25º lugar e foi o melhor nos Estados Unidos. Em Londres, o Claridge's ficou em 16º lugar, seguido pelo Connaught (22), NoMad (46) e Savoy.





Na Itália, entraram na lista o Aman de Veneza (14), Le Sirenuse de Positano (20) e o Borgo Egnazia de Savelletri (21).





"É um grande reconhecimento, porque somos um hotel familiar independente. E somos pequenos. Abrimos há apenas um ano", comentou Valentina Passalacqua à CNN.





A família De Santis, que ainda é proprietária do Grand Hotel Tremezzo em Como, adquiriu em 2018 a villa do século 18, que foi propriedade de Vincenzo Bellini e teve ilustres hóspedes no passado, como Napoleão Bonaparte e Winston Churchill.