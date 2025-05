Igreja Católica tem novo papa; fumaça branca sai da chaminé da Capela Sistina

A Igreja Católica já tem um novo papa. Passados 17 dias da morte de Francisco, a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h08 (18h08 em Roma) desta quinta-feira (8). Imediatamente, os fiéis que lotam a praça São Pedro comemoraram, pois o sinal indica que os 133 cardeais reunidos para o conclave chegaram a um consenso mínimo de dois terços dos votos, e o escolhido aceitou ser o pontífice. O nome do novo chefe da Igreja será anunciado ao mundo em breve, dentro de uma hora, aproximadamente.





Agora, o cardeal eleito é levado a um cômodo onde provará as vestes papais para ajustá-las a seu corpo. Concluído o processo de vesti-lo, a expectativa agora é pelo "Habemus Papam", a tradicional frase que anuncia a chegada do novo pontífice. O anúncio cabe ao cardeal protodiácono, o decano entre os cardeais diáconos -uma das três divisões de cardeais, cuja função é auxiliar o papa em suas atribuições. Hoje, o protodiácono é o francês Dominique Mamberti, 73. Será ele quem falará, em latim, "Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam" (Anuncio-vos uma grande alegria. Temos papa).





Em 2005, Joseph Ratzinger se tornou Bento 16 na quarta votação. A fumaça branca naquela vez saiu às 12h50 (17h50) do dia 19 de abril. Já Jorge Mario Bergoglio passou a ser Francisco na quinta sessão de voto, às 15h06 (19h06 em Roma, que à época estava com 4 horas a mais de fuso) de 13 de março de 2013.





A fumaça branca desta quinta encerra o processo iniciado às 12h46 (17h46) da véspera, com o fechamento das portas da Capela Sistina. No primeiro dia, com votação única, a fumaça preta saiu apenas às 16h (21h), fazendo com que muitos na praça São Pedro desistissem de esperar pelo resultado. Agora, a praça deve ficar lotada à espera do "Habemus Papam".