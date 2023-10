'Influenciadora do tráfico', tiktoker é morta a tiros no Chile

O homicídio em plena luz do dia de uma jovem conhecida por ser "narcoinfluencer" trouxe à tona no Chile as questões do aumento da criminalidade organizada e a glamourização do "estilo de vida" entre os jovens.





A jovem, Sabrina Durán Montero, 24, com várias condenações por tráfico de drogas, foi morta na terça (24).

Ela dirigia o carro quando foi abordada em uma rua do bairro Padre Hurtado, nos arredores de Santiago.





A hipótese dos investigadores é que o assassinato seja uma retaliação para atingir a parceira, Antonella Marchant, líder de uma gangue envolvida no tráfico de drogas.





Montero era conhecida por publicações no TikTok, iniciadas enquanto cumpria pena na prisão, onde conheceu Marchant.





Para combater a expansão dessa "narcocultura", o governo ordenou a demolição de pelo menos 30 mausoléus dedicados a criminosos falecidos, e proibiu os chamados "narcofunerais" na província de Santiago.