Arquitetos apresentam projeto de modernização do Estádio do Café à Prefeitura

Um grupo de arquitetos de Londrina elaborou um projeto para melhorias no Estádio do Café, aproveitando boa parte da estrutura já existente. Os profissionais do escritório Ser Arquitetos visam promover uma discussão sobre a cidade e chamar a atenção para a importância de se ter um estádio à altura de Londrina.





O estudo foi apresentado ao prefeito Marcelo Belinati (PP), que disse vê-lo "com bons olhos", mas ressalvando a necessidade uma parceria público-privada para viabilizá-lo.





O arquiteto Antonio Dias Junior, que é torcedor do Londrina, conta que costuma frequentar o Café e “sente na pele” a falta de infraestrutura do estádio, inaugurado em 1976.

“Me pareceu que era o ponto ideal para a gente escolher como intervenção o próprio estádio, porque é emblemático para a cidade, é gigantesco e está gritando por ajuda”, diz.





É uma tentativa de o escritório tomar partido e ajudar a pensar a cidade de Londrina. Junior afirma que, mais importante do que o projeto ser de fato construído como está posto, é “que ele abra os olhos da população para o que pode ser feito”.

“Nós desenvolvemos um estudo preliminar completo para mostrar até onde dá pra ir sem ser uma coisa mirabolante, aproveitando muito do que já está construído e fazendo intervenções pontuais, até para que seja uma coisa mais palpável”, acrescenta.





A intervenção mais significativa é a instalação de uma cobertura única, em formato oval, que cobre todo o estádio. O intuito é que, na entrada, seja feita uma praça pública com lojas e outros estabelecimentos. Nas arquibancadas, que ainda acomodam 30 mil pessoas, seriam colocadas cadeiras nas cores do LEC.





