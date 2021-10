Itália inscreve para Copa do Mundo de Tiramisù 2022

A edição 2021 da Copa do Mundo de Tiramisù mal terminou e os organizadores de um dos eventos mais saborosos da Itália já abriram novas inscrições para o próximo ano.

Para participar da disputa que decreta o melhor tiramisù do mundo, o concorrente tem que ter mais de 18 anos e não precisa ser um confeiteiro profissional. A competição é dividida em duas categorias: receita original e receita criativa.

A receita original prevê a utilização obrigatória dos seis ingredientes básicos da sobremesa: ovos, açúcar, queijo mascarpone, café, cacau e o tradicional biscoito savoiardi. Já a versão criativa tem que levar mascarpone, ovos, café e cacau, além de outros três ingredientes escolhidos e custeados pelo participante.





O competidor é livre para preparar seu próprio tiramisù na forma e da maneira preferida. Todos os ingredientes básicos da receita são fornecidos pela própria organização do evento.

As inscrições para as seleções podem ser feitas por pessoas de qualquer nacionalidade, desde que se cadastrem no site oficial, paguem o valor de 10 euros e escolham qual categoria participar.





A competição é dividida em três fases: as seleções, as semifinais e a final. Em cada etapa, o melhor competidor se classifica para a próxima fase.





Durante as seleções os competidores são divididos em grupos compostos por no máximo 10 membros que competem na mesma categoria. Cada equipe é designada a um júri. O competidor que obtiver a pontuação mais alta em seu grupo vence. Em caso de empate, será utilizada a pontuação mais alta de um dos critérios considerados principais.





Os critérios que vão determinar qual realmente é o melhor Tiramisù do mundo são: execução técnica, apresentação estética, intensidade de gosto, equilíbrio, harmonia e percepção de leveza do prato. Uma nota de 1 a 10 será atribuída para cada item.





As etapas da competição anual são realizadas em diversos locais na Itália e no exterior, mas a grande final sempre acontece na cidade de Treviso, onde os dois vencedores (receita original e criativa) são anunciados. As datas oficiais das disputas ainda não foram divulgadas.





Neste ano, a Itália conquistou o título da edição 2021 da Copa do Mundo de Tiramisù. A competição internacional que desafia os confeiteiros amadores a fazer um dos doces italianos mais amados foi vencida por Stefano Serafini, com a melhor receita original, e Elena Bonali, na categoria criativa.