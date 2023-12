Itália mira parceiros para missão de busca por oxigênio na Lua

O projeto Oracle, da ASI (Agência Espacial Italiana), que tem o objetivo ambicioso de extrair oxigênio do regolito, o solo lunar, começou a buscar parceiros industriais em uma das operações fundamentais para as futuras bases lunares habitadas por astronautas.





O projeto foi apresentado no segundo dia do fórum New Space Economy European, em andamento em Roma.

Publicidade

Publicidade





"Extrair recursos diretamente no local, neste caso, oxigênio na Lua, é um dos pontos fundamentais para pensar na implementação concreta da possibilidade de criar verdadeiros postos avançados na Lua onde humanos possam permanecer por alguns dias", disse Raffaele Mugnuolo, chefe da Unidade de Exploração, Infraestruturas Orbitais e Satélites Científicos da ASI.





A ideia do Oracle, acrônimo de "Oxygen Retrieval Asset by Carbothermal-reduction in Lunar Environment", nasceu de pesquisadores do Politécnico de Milão e consiste no desenvolvimento de um dispositivo que, por meio de uma série de reações químicas, é capaz de extrair oxigênio do regolito lunar, a camada de poeira que cobre grande parte de nosso satélite.

Publicidade