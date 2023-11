Itália: Proibição de carne sintética vai à Câmara sob polêmica

Na Itália, o projeto de lei contra a carne sintética chegou ao plenário da Câmara dos Deputados entre dúvidas e polêmicas.





A medida foi assinada pelos ministros Francesco Lollobrigida (Agricultura) e Orazio Schillaci (Saúde).

Para a direita, trata-se da defesa do "Made in Italy" e da qualidade, proibindo a produção, consumo e comercialização de "alimentos e rações gerados a partir de culturas celulares".





Conforme fontes parlamentares, há dúvidas na presidência, alertando a respeito de riscos de uma infração à procedimento por parte da União Europeia. O cerne da questão é se a medida corre o risco de entrar em conflito com o direito internacional e as regras europeias com uma proibição "preventiva".

"Estamos prestes a aprovar uma das leis mais democráticas que tivemos em nosso país. A lei será notificada à Europa imediatamente após a sua aprovação, como ocorreu em muitas outras ocasiões, e realmente esperamos que o exemplo italiano seja seguido no nível europeu", diz Lollobrigida.





Segundo o secretário do partido europeísta +Europa, Riccardo Magi, para proteger e valorizar as excelências agroalimentares do nosso país, "não é necessário inventar proibições contra perigos imaginários e violar a Constituição e as obrigações internacionais da Itália".





"A proibição da carne cultivada é um fetiche ideológico para o governo Meloni: conceberam uma proibição preventiva e obscurantista de um produto para o qual ainda nem chegou o pedido de autorização para a introdução no mercado comum europeu", pontuou.





Esse tipo de carne, também chamada de sintética, cultivada, carne de laboratório ou carne de cultura, é produzida pela reprodução in vitro de células de animais - o produto final, portanto, não requer criação e abate de gado.