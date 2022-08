Lançamento do foguete Artemis 1 é marcado para o próximo sábado

A Nasa, agência espacial norte-americana, vai fazer uma segunda tentativa de lançamento do foguete Artemis 1 no próximo sábado (3), cinco dias depois da Missão Artemis ter sido adiada devido a problemas técnicos.





Esta é a primeira ação do programa, que tem o objetivo de levar um voo tripulado ao satélite natural da Terra nos próximos anos e de levar a primeira mulher ao solo lunar.

Além disso, a missão ambiciona ampliar a atuação no Sistema Solar: construir uma base lunar permanente, sustentável e fazer com que a Lua seja um ponto de apoio para projetos no planeta vizinho, Marte.





A viagem não tripulada marca uma série de testes na órbita da Lua, tanto em relação aos equipamentos quanto à cápsula Orion que deve levar até quatro astronautas na segunda etapa da missão, prevista para ocorrer até 2026.





O foguete Space Launch System (SLS) levará a cápsula Orion direto da plataforma de Lançamento 39B, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.







O voo de volta à Lua, organizado pela Nasa em parceria com 21 países, inclusive o Brasil, representa o retorno ao satélite 50 anos após a última viagem tripulada, em 1972, com a Missão Apollo.