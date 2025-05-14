Lula tentará convencer Putin a participar de encontro na Turquia para dialogar com Ucrânia

Aquela que poderia ser a primeira negociação direta de paz entre Moscou e Kiev em anos ficou envolta em incerteza nesta quarta (14), após o Kremlin adiar o anúncio sobre quem representaria a Rússia no encontro em Istambul, na Turquia. Diante da indefinição, a Ucrânia cobrou esclarecimentos antes de confirmar sua participação.





O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entrou em cena e afirmou da China que tentará convencer Vladimir Putin a viajar à Turquia para negociar o fim da guerra com Volodimir Zelenski.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar: Ô, companheiro Putin, vá até Istambul negociar, porra", afirmou em entrevista coletiva em Pequim, onde está em visita de Estado.





Lula, que retorna a Brasília nesta quarta, fez a declaração após o chefe de gabinete da Presidência ucraniana, Andrii Yermak, pedir ao Brasil  por meio de uma mensagem na rede social X  que usasse "sua voz autorizada no diálogo com a Rússia" para viabilizar um encontro entre Putin e Zelenski.

Publicidade





Antes de viajar para a China, Lula assistiu em Moscou à cerimônia de comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial.





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está viajando da Arábia Saudita para o Qatar, cogitou estender sua agenda até a Turquia para comparecer pessoalmente ao encontro em Istambul, caso as circunstâncias sejam favoráveis. Depois, disse que enviará o secretário de Estado, Marco Rubio, e os enviados seniores Steve Witkoff e Keith Kellogg às negociações.

Publicidade





Trump afirmou não saber se o presidente russo participará das conversas. "Não sei se ele [Putin] estaria lá se eu não estiver. Vamos descobrir", disse o americano aos repórteres enquanto viajava a bordo do Air Force One a caminho do Qatar.





Zelenski desafiou publicamente o líder do Kremlin a estar presente nas negociações. Trump, que está ficando cada vez mais frustrado com a Rússia e a Ucrânia enquanto tenta empurrá-las para um acordo de paz, disse que está "sempre considerando" sanções secundárias contra Moscou se achar que está bloqueando o processo.

Publicidade





Autoridades americanas discutiram a possibilidade de sanções financeiras diretas e também de medidas secundárias contra compradores de petróleo russo.





Trump quer um cessar-fogo de 30 dias na guerra, o que Zelenski apoia. Putin disse que primeiro quer iniciar conversas nas quais os detalhes de tal trégua possam ser discutidos.

Publicidade





O presidente russo propôs no domingo (11) o inicio de negociações diretas com a Ucrânia nesta quinta (15), em Istambul, "sem quaisquer precondições"  o que marcaria o primeiro encontro desse tipo entre os dois países em três anos.





Putin, no entanto, não revelou quem participaria em nome de Moscou. Seu porta-voz afirmou a repórteres nesta quarta que as negociações estão confirmadas, mas que ainda não poderia divulgar o nome do representante russo, pois aguardava instruções do próprio presidente.

Publicidade





Uma pessoa ligada à diplomática ucraniana afirmou à Reuters, nesta quarta, que a decisão da liderança da Ucrânia sobre os próximos passos nas negociações de paz na Turquia dependeria da confirmação da participação de Putin. Zelenski disse que participará das negociações com a Rússia apenas se Putin também estiver presente.





Se o presidente russo concordar em participar, seria o primeiro encontro entre os líderes dos dois países em guerra desde dezembro de 2019. As últimas negociações diretas entre negociadores da Ucrânia e da Rússia ocorreram em Istambul em março de 2022, um mês depois que Putin enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia.

Publicidade





Relatórios não confirmados da mídia russa e americana disseram que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o assessor de política externa de Putin, Yuri Ushakov, estarão em Istambul e prontos para se encontrar com seus pares ucranianos.





Questionado se o Kremlin poderia revelar a composição da delegação russa, o porta-voz Dmitri Peskov disse: "Faremos isso quando recebermos uma instrução do presidente para fazê-lo."





Peskov disse que a oferta de Putin de negociações diretas com a Ucrânia "permanecia válida". "A delegação russa estará esperando pela delegação ucraniana em Istambul em 15 de maio."



