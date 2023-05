Luz de uma das explosões mais violentas do universo é detectada por cientistas

A observação é resultado da cooperação entre o Instituto de Ciências do Gran Sasso e o Instituto Nacional de Astrofísica, ambos da Itália, e as academias de ciências de República Tcheca e Rússia, que publicaram um artigo na revista Nature Astronomy.

Cientistas detectaram pela primeira vez a luz emitida por uma explosão de raios gama, um dos fenômenos mais poderosos do universo, o que permitirá entender as propriedades misteriosas dos jatos de matéria e energia gerados no fim da vida de estrelas massivas.





Em seguida, três telescópios robóticos foram direcionados para a área onde o fenômeno havia sido visto: o D50, em Ondrejov, na República Tcheca; o Fram-orm, em La Palma, na Espanha; e o Mini-MegaTortora, na Rússia.





Esses telescópios observaram a explosão de luz, que durou apenas 28 segundos. Ambos os eventos foram produzidos pela explosão de uma estrela a 10 milhões de anos-luz de distância da Terra e, de “acordo com os pesquisadores, a luz pode ter sido gerada pelo jato de matéria magnetizada e em rápido movimento produzido pela detonação.





Medir a propriedade da luz visível emitida durante a explosão gama nos permitiu olhar para o evento como se tivéssemos uma lente de aumento, com a qual revelar os mistérios do plasma que compõe o jato”, disse Gor Oganesyan, pesquisador do Instituto de Ciências do Gran Sasso e primeiro autor do estudo.