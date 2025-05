Milei endossa tese de bolsonaristas de que ONGs bancaram fraude eleitoral no Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, endossou neste sábado (22) a tese difundida sem provas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) de que ONGs americanas financiaram "fraudes eleitorais no Brasil".





A acusação que tem na mira a Usaid, entidade alvo de ataques e desmonte do presidente Donald Trump, não tem embasamento fático, mas se tornou uma narrativa da direita e tem servido para movimentar as bases do republicano e de Bolsonaro.

Ao discursar durante a Cpac, maior conferência conservadora do mundo, Milei reforçou a teoria.





"As múltiplas ONGs, que vivem dos nossos impostos, dos subsídios à cultura para produzir propaganda e aqui nos Estados Unidos, o escândalo da Usaid, que destinava milhões de dólares dos pagadores de impostos para financiar revistas e canais de televisão, fraudes eleitorais como no Brasil ou governos com aspirações discriminatórias como o da África do Sul", afirmou.

"Entre tantas outras aberrações, incluindo a agenda de paranoia climática, os excessos da ideologia de gênero e a pesquisa que resultou na criação do vírus da Covid-19", reclamou Milei, que foi bastante aplaudido pela plateia conservadora.





O mote de que houve fraude nas eleições foi usado por Bolsonaro antes mesmo de perder a disputa em 2022, para tentar contornar sua derrota, o mesmo que fez Trump, ao ser derrotado em 2020.

Nas últimas semanas, Trump mandou cortar as verbas à Usaid e determinou que seus funcionários entrassem em licença. Enquanto isso, bolsonaristas e trumpistas aproveitaram para promover nas redes o discurso ligando a agência a um falso esquema que envolveria o presidente Lula (PT) e o democrata Joe Biden.





A Usaid foi fundada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy e oferece auxílio financeiro a nações estrangeiras, como na implementação de programas de saúde e no socorro a catástrofes.

Criada durante a Guerra Fria, também foi parte de uma estratégia de "soft power" para promover uma imagem positiva dos Estados Unidos.





Como mostrou a Folha, o caso da Usaid chegou ao Brasil depois de uma conversa de vídeo gravada entre o ideólogo Steve Bannon, antigo conselheiro de Trump, e Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado e diretor de uma ONG contra a censura.

No vídeo, Benz afirmou que a agência gastou "dezenas de milhares de dólares" financiando projetos que pressionaram pela aprovação de leis contra a desinformação no Congresso brasileiro. Ele também acusou a Usaid financiou advogados que atuaram junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para reprimir tuítes e mensagens de Bolsonaro em aplicativos como o WhatsApp.





Depois, bolsonaristas passaram a difundir a tese, alcançando amplo engajamento nas redes. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), responsável pelo principal post sobre o caso no Brasil, reforçou o discurso durante a participação na Cpac nesta semana.