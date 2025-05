Carro colide contra árvore e deixa quatro feridos em Wenceslau Braz

Um acidente na tarde desta sexta-feira (21) deixou quatro pessoas feridas na PR-092, em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro). A colisão aconteceu por volta das 17h50, quando um veículo GM/Astra saiu da pista e se chocou contra uma árvore às margens da rodovia.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o carro seguia no sentido Wenceslau Braz – Siqueira Campos quando o motorista, de 58 anos, perdeu o controle da direção. Ele sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Siqueira Campos, assim como os demais ocupantes do veículo.

No carro, estavam ainda uma mulher de 58 anos, que também teve ferimentos, além de duas crianças, de 6 anos e 1 ano, que também sofreram lesões moderadas.





A causa do acidente não foi divulgada. O veículo ficou danificado devido ao impacto. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e segue investigando as circunstâncias do acidente.