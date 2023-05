Missão na Lua pode ajudar na sustentabilidade da Terra

"Teremos grandes ensinamentos também no tema da sustentabilidade porque não é possível não ser sustentável em um Sistema no qual você está tão longe e deve viver de alguma maneira”, declarou a diretora de diversidade da ESA, Ersilia Vaudo Scarpetta, em um fórum promovido pela ANSA e pela AsviS (Aliança Italiana para o Desenvolvimento Sustentável).

A ESA ( Agência Espacial Europeia) prevê que a missão Artemis, que levará o ser humano de volta à Lua após mais de 50 anos, terá impactos positivos também no campo da sustentabilidade.

Avanço permitirá entender as propriedades misteriosas dos jatos de matéria e energia gerados no fim da vida de estrelas massivas.

Avanço permitirá entender as propriedades misteriosas dos jatos de matéria e energia gerados no fim da vida de estrelas massivas.

Luz de uma das explosões mais violentas do universo é detectada por cientistas

Luz de uma das explosões mais violentas do universo é detectada por cientistas





"Se você quiser construir uma base lunar, não pode levar um tijolo por vez da Terra", acrescentou Scarpetta, citando novas soluções com impressoras 3D e extração de água e oxigênio do próprio satélite natural, "tudo com uma intenção de absoluta Sustentabilidade”.





"Será interessante entender que tipo de aplicações elas poderão ter também na Terra. Não é exploração, haverá muita coisa para aprender e trazer de algum modo para nós”, ressaltou a diretora da ESA.





A missão Artemis 1, realizada no fim do ano passado, levou uma cápsula não-tripulada para a órbita da Lua. Já a Artemis 2, prevista para 2024, será tripulada, mas ainda não pousará no satélite natural da Terra.