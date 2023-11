Município da Itália proíbe sex shops perto de igrejas e escolas

Sorrento, no sul da Itália, proibiu a abertura de sex shops, assim como lojas que vendem cannabis recreativa, nas proximidades de igrejas e escolas.





A medida foi divulgada pelo prefeito Massimo Coppola ao jornal local "Il Mattino" e o objetivo seria "proteger o decoro público, a decência moral e a ordem pública".

Publicidade

Publicidade





Na decisão, Coppola pontua que a abertura dos estabelecimentos comerciais "podem ferir a ética e a sensibilidade dos residentes e turistas" no pitoresco município litorâneo, uma das joias da Costa Amalfitana.





De acordo com o prefeito, as possíveis "repercussões" da abertura de tais atividades comerciais não são apenas "de natureza ética e moral", mas ainda estão relacionadas à perturbação da sensibilidade dos cidadãos residentes nas proximidades, além dos menores pertencentes a uma faixa etária frágil, que deve ser protegida no que diz respeito ao desenvolvimento psicofísico".





A lista veta a abertura dessas lojas a uma distância de 200 metros de "igrejas e locais de culto, cemitério, hospital, escolas de todos os níveis, parques infantis, teatros, cinemas e locais de encontro". Desta maneira, quem quiser se aventurar no setor terá que ir para os subúrbios.