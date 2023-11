Ar-condicionado sem manutenção pode fazer mal à saúde, diz microbiologista

Microbiologista alerta a respeito de cuidados com a higienização do aparelho e a proliferação de fungos







Com a chegada de mais ondas de calor, do verão e dos dias mais quentes, aumenta o uso do ar-condicionado nas casas, nas empresas e nos veículos. No entanto, o uso prolongado deste equipamento pode causar problemas respiratórios e sintomas como tosse, garganta seca e congestão.

“A falta de manutenção e limpeza desses aparelhos permite o acúmulo de poeira e micro-organismos que, quando aspirados, irritam as vias respiratórias. A situação também é propícia para o crescimento de fungos e bolores que prejudicam a saúde, especialmente daqueles que já tem predisposição a alergias respiratórias”, detalha a doutora em Microbiologia e vice-presidente do CRBM (Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região), Daiane Pereira Camacho.





Conforme a especialista, a proliferação desses fungos pode causar reações alérgicas e expor o indivíduo às chamadas micotoxinas, que levam aos espirros, congestão nasal, olhos lacrimejantes, coceira ou pele vermelha.

Já o contato excessivo com o ar frio e seco dos aparelhos de ar-condicionado pode provocar o ressecamento da mucosa das vias aéreas, diminuindo a imunidade e dificultando a capacidade do organismo de barrar a entrada de vírus e bactérias.





Cuidados com a saúde





Para diminuir os impactos à saúde, a biomédica traz algumas dicas práticas sobre o uso do ar-condicionado em dias quentes:

1) Mantenha a limpeza e a higienização do equipamento: Troque regularmente os filtros e faça a manutenção periódica; especialmente em ambientes empoeirados ou com animais de estimação. Isso também vale para carros, ônibus e caminhões.





2) Ajuste a temperatura: A temperatura amena do ar condicionado no ambiente [entre 21 e 23 graus] evita que você tenha obstrução nasal.

3) Evite choque térmico: Isso acontece quando há a mudança repentina de temperaturas entre ambientes externos quentes e ambientes internos refrigerados.





4) Hidrate-se: Ao beber água, diminuem-se os efeitos do ressecamento nasal provocado pelo ar frio.





5) Monitore a umidade: Mantenha a umidade relativa do ambiente em níveis saudáveis. Se necessário, utilize um umidificador. Assim, você previne o ressecamento das vias respiratórias.