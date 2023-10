Nobel de Economia vai para Claudia Goldin por estudos sobre gênero

Claudia Goldin foi laureada nesta segunda-feira (9) com o Nobel de Economia, encerrando a temporada de premiações em 2023.





Conforme a Real Academia Sueca de Ciências, a professora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi escolhida por ter "melhorado nosso entendimento sobre o mercado de trabalho feminino".

"A laureada neste ano forneceu o primeiro estudo abrangente sobre os salários das mulheres e sua participação no mercado de trabalho ao longo dos séculos. Sua pesquisa revela as causas de mudança, bem como as principais fontes da disparidade de gênero ainda existente", informou a instituição.





Nascida em 1946, Goldin é atualmente codiretora de gênero no Grupo de Estudos Econômicos do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica (Nber) e, conforme a Real Academia Sueca, o trabalho "inovador" mostrou que as disparidades salariais entre homens e mulheres acontecem mesmo entre profissionais que ocupam o mesmo cargo, e se acentuam com o nascimento do primeiro filho.

"As mulheres estão muito subrepresentadas no mercado de trabalho global e, quando trabalham, ganham menos que os homens.





Claudia Goldin vasculhou os arquivos e recolheu mais de 200 anos de dados dos EUA, o que lhe permitiu demonstrar como e por que as diferenças de gênero mudaram ao longo do tempo", ressaltou a entidade.





Os outros laureados com o Nobel em 2023 são Katalin Karikó e Drew Weissman (Medicina); Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier (Física); Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexey Ekimov (Química); Jon Fosse (Literatura); e Narges Mohammadi (Paz).