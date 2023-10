UEL recruta voluntários com dificuldades para sentir cheiro pós-Covid-19

Quem tem de 18 a 65 anos e sofre há pelo menos três meses de perda olfativa após contrair Covid-19 pode participar de uma pesquisa desenvolvida pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) no GEM (Centro de Excelência em Pesquisa, Ensino e Atenção à Saúde), que está buscando tratamento para lidar com o problema, que ainda afeta milhares de pessoas no pós-pandemia.





O GEM é uma clínica de otorrinolaringologia formada por alunos de iniciação científica da UEL e profissionais da área médica, coordenada pelo professor e médico otorrino Marco Aurélio Fornazieri, do Departamento de Clínica Médica.

Publicidade

Publicidade





Para participar, além do critério de idade, a pessoa não pode ter histórico de acidente com trauma na cabeça, de perda olfatória antes do novo coronavírus, não pode sofrer de sangramento ou tumor nasal e não deve portar doenças como epilepsia, rinossinusite crônica, Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia e perda grave de memória. Os pesquisadores procuram 30 voluntários.





A pesquisa foi desenvolvida pelos estudantes de IC (Iniciação Científica) do curso de Medicina Renato Rubia Garcia Junior e Gabriela Hyppolito dos Santos, pela monitora Amanda Beatriz Costa da Silva Bernardino e pelas doutoras em Patologia Experimental Natália Medeiros Dias Lopes e em Ciências da Saúde Ellen Cristine Duarte Garcia, ambas pelas UEL.





O objetivo é avaliar a eficácia do uso de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) concomitante ao treinamento olfatório para o tratamento da perda da capacidade de sentir cheiro após a contaminação por Covid-19 e observar os impactos na qualidade de vida dos pacientes. O PRP é uma concentração colhida do próprio paciente com efeitos anabolizantes e anti-inflamatórios, que ajudam o organismo na cicatrização e recuperação. Ainda serão observadas as diferenças entre a aplicação do PRP aliada ao treinamento olfatório e o treinamento isolado.





Quem tiver interesse pode procurar o projeto até março de 2024. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 98262-7085 e (45) 99936-6305.