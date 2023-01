ONU nomeia general brasileiro para missão no Congo

A ONU (Organização das Nações Unidas) anunciou na noite desta quarta-feira (4) que o general brasileiro Otávio Rodrigues de Miranda Filho será o novo chefe da Missão para Estabilização na República Democrática do Congo (Monusco) a partir de março.





Considerada uma das maiores operações de paz do mundo, a iniciativa é liderada atualmente por outro brasileiro, o general Marcos de Sá Affonso da Costa, que termina sua participação em 28 de fevereiro.

O porta-voz do secretário-geral, António Guterres, Stéphane Dujarric, afirmou que há "gratidão" com o atual comandante da Monusco "pela importante contribuição e serviço".

Miranda Filho tem vários anos de experiência nas Forças Armadas do Brasil e atualmente é o responsável por um grande estrutura logística e administrativa que dá apoio a 32 organizações militares na área da Amazônia Legal.





Além disso, o general tem experiência em gestão, tendo liderado a pasta de Assuntos Internacionais das Forças Armadas e foi chefe do Comando Militar do Planalto entre os anos de 2016 e 2018.





Já a Monusco foi iniciada para ajudar na estabilização da República Democrática do Congo em julho de 2010 e conta com cerca de 16,3 mil militares de diversos países do mundo.