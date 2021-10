Papa Francisco ganha camisa do PSG autografada por Messi

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, visitou o Vaticano e entregou ao papa Francisco uma camisa do Paris Saint-Germain assinada por Lionel Messi.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

No encontro, que durou pouco mais de meia hora, Castex, como de costume nestes casos, levou presentes ao pontífice. Um, mais tradicional: uma edição de 1836 de 'Notre-Dame de Paris', o romance clássico de Victor Hugo. E outro mais surpreendente, a camisa do PSG de Messi assinada pelo atacante.



O papa é declaradamente fã de futebol, como a maioria dos argentinos, sendo torcedor do San Lorenzo. Além disso, o pontífice já declarou que Messi foi o melhor jogador que já viu.

Continua depois da publicidade



O líder político francês viajou ao Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco por ocasião das comemorações do centenário do restabelecimento das relações diplomáticas entre a França e a Santa Sé.





Agora, no museu pessoal do Vaticano, o papa Francisco tem a atual camisa de Messi emoldurada e autografada.





Veja vídeo do encontro: