Ataques mútuos

Paquistão lança operação militar contra Índia, e países se aproximam de guerra

Victor Lacombe - Folhapress
11 mai 2025 às 10:34

Duncan Kidd na Unsplash/Ilustrativo
As Forças Armadas do Paquistão anunciaram na noite desta sexta-feira (9), manhã de sábado (10) no horário local, que iniciaram uma operação militar contra a Índia e fecharam o espaço aéreo do país na maior escalada do conflito pela região da Caxemira em quase três décadas.


Ao longo do dia, os rivais ampliaram os ataques mútuos e fizeram novas acusações, com Nova Déli falando em ataque massivo de drones e registrando explosões na fronteira e Islamabad dizendo que o rival lançou mísseis balísticos em sua direção.


Assim, os dois países armados com armas nucleares se aproximam cada vez mais de guerra aberta, no que seria o quarto conflito armado entre as nações criadas após o colapso do sistema colonial britânico no subcontinente indiano -mas, em distinção crucial, o primeiro após a obtenção da bomba atômica pelos dois rivais.


india Guerra conflitos
