Paquistão lança operação militar contra Índia, e países se aproximam de guerra

As Forças Armadas do Paquistão anunciaram na noite desta sexta-feira (9), manhã de sábado (10) no horário local, que iniciaram uma operação militar contra a Índia e fecharam o espaço aéreo do país na maior escalada do conflito pela região da Caxemira em quase três décadas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Ao longo do dia, os rivais ampliaram os ataques mútuos e fizeram novas acusações, com Nova Déli falando em ataque massivo de drones e registrando explosões na fronteira e Islamabad dizendo que o rival lançou mísseis balísticos em sua direção.





Assim, os dois países armados com armas nucleares se aproximam cada vez mais de guerra aberta, no que seria o quarto conflito armado entre as nações criadas após o colapso do sistema colonial britânico no subcontinente indiano -mas, em distinção crucial, o primeiro após a obtenção da bomba atômica pelos dois rivais.





Leia também: