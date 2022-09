Prefeitura de Londrina manifesta condolências pela morte de Elizabeth II

No final da tarde desta quinta-feira (8), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), enviou carta ao Consulado do Reino Unido do Paraná, oferecendo condolências à Família Real e toda a nação do Reino Unido pelo falecimento da Rainha Elizabeth II. No documento, o prefeito ressalta que Londrina tem fortes laços históricos com a Inglaterra, um dos países do Reino Unido, desde a sua fundação.





Ele também lembra que, recentemente, foi inaugurado em Londrina um Jardim em homenagem ao Jubileu de 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. “Com liderança inspiradora, registramos o nosso respeito e admiração por dedicar mais de sete décadas ao serviço e devoção ao seu povo. Sua lembrança ficará para sempre”, menciona o prefeito na carta.

