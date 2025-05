Presidente do México anuncia processo contra Google por mudar nome do golfo do México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta sexta-feira (9) que seu governo processou o Google por mudar o nome do golfo do México para golfo da América. A mudança foi efetuada no Google Maps nos EUA, após um decreto assinado por Donald Trump em 20 de janeiro.





"(O Google) já está sendo processado", afirmou a presidente mexicana, que não especificou quando ou onde o processo foi aberto.

A mandatária havia anunciado em fevereiro que tomaria a medida. Na ocasião, Sheinbaum argumentou que o nome golfo do México é reconhecido mundialmente há muito tempo e que o decreto de Trump refere-se apenas à parte da plataforma continental que pertence aos EUA e onde esse país exerce soberania.





Para usuários do Google Maps no México, o nome permanece como golfo do México. Fora dos dois países, os usuários veem ambos os nomes no aplicativo, como é o caso do Brasil.

Trump assinou o decreto para a mudança do nome horas após tomar posse em 20 de janeiro. Posteriormente, ele impediu a agência de notícias Associated Press de entrar no Salão Oval, após a empresa divulgar que não alteraria o nome do golfo do México.





Nessa quinta-feira (8), a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou por 211 votos a 206 um projeto de lei que altera o nome do golfo do México para golfo da América.





Agora, o projeto vai para o Senado, mas a expectativa é que o governo tenha mais dificuldade para a aprovação, já que precisa de 60 votos. Os republicanos têm maioria na Casa, mas tem 53 senadores contra 47 democratas.