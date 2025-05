Polícias apreendem quase 100 kg de drogas na BR-369 em Bandeirantes; dois são presos

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar na BR-369 resultou na apreensão de aproximadamente 96 kg de entorpecentes e na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas em Bandeirantes (Norte Pioneiro).





A ação teve início após a identificação de um veículo suspeito que estaria transportando substância ilícita pelas rodovias da região. Equipes da Polícia Militar fizeram diligências e localizaram o automóvel transitando pela PR-855, nas proximidades do Santuário São Miguel Arcanjo. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e tentou fugir, sendo necessário acompanhamento tático até o entroncamento com a BR-369, onde o veículo foi interceptado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Durante a vistoria no porta-malas, os policiais encontraram 149 tabletes de entorpecentes, totalizando 96,4 kg de maconha. Os suspeitos - um morador de Foz do Iguaçu e outro de Guaruja (SP), com 31 anos e 20 anos respectivamente e sem antecedentes criminais anteriores - foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde permanecem à disposição da Justiça.