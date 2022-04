Quase 15 anos depois, homem é indiciado pelo sumiço de Madeleine McCann

As autoridades de Portugal emitiram na quinta-feira (21) um pedido formal de indiciamento de um homem pelo desaparecimento de Madeleine McCann. A menina britânica de três anos desapareceu durante as férias da família na praia da Luz em 2007 e o sumiço dela segue como um mistério não resolvido.

A identidade do acusado não foi divulgada, porém, desde o ano passado, uma investigação alemã aponta que o principal suspeito pelo sequestro e morte da menina é um criminoso do país já bastante conhecido por outros delitos chamado Christian Bruckner. Ele está preso por estupro de uma idosa de 72 anos e por uma série de outros crimes e, além de Maddie, é suspeito de outros casos semelhantes com crianças em Portugal.

Pela lei portuguesa, já não é mais possível declarar um responsável pelo crime cometido há tanto tempo - no dia 3 de maio, o caso faz 15 anos. No entanto, o Ministério Público português aponta que há "fortes indícios" de que houve um crime contra a criança.





Bruckner ainda teria revelado a um amigo em 2017, ao ver uma matéria dos 10 anos de desaparecimento de Madeleine na TV, que sabia do paradeiro dela.





O caso de Maddie comoveu o mundo em 2007 e ainda chama a atenção por não ter havido mais notícias sobre o que aconteceu com a menina sequestrada do quarto de um hotel português enquanto dormia e os pais jantavam no restaurante a poucos metros do local.

Entretanto, depois de Ministério Público alemão ficar ciente da história de Bruckner, que morava na praia da Luz na época do sumiço, as investigações tomaram novo impulso e um dos líderes da investigação afirma que ela foi assassinada.