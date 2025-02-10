Quem é a jogadora alemã que mudou até como cai em campo para evitar sexismo

Destaque da seleção feminina da Alemanha, a meio-campista Lena Oberdorf mudou seus comportamentos em campo durante jogos para evitar ser alvo de sexismo na internet.





QUEM É ELA

Lena Oberdorf tem 23 anos e defende o Bayern de Munique. Ela foi contratada pelo clube bávaro no segundo semestre de 2024, mas sofreu grave lesão, rompendo o ligamento cruzado do joelho, e ainda não estreou.





A atleta construiu toda a sua carreira no futebol alemão. Revelada pelo Essen, logo se transferiu para o Wolfsburg, clube de destaque no cenário do futebol feminino internacional.

Oberdorf é considerada uma das principais meio-campistas do futebol mundial. Ela foi eleita a melhor jogadora jovem da Champions League na temporada 2022/23 e disputou duas Copas do Mundo, em 2019 e 2023. Também foi eleita para o time ideal da Fifa em 2022.





CRÍTICAS AO SEXISMO NO FUTEBOL FEMININO

Lena desabafou que mudou comportamentos para tentar escapar de ser alvo de filmagens e fotos sexistas. Levantar a camisa para secar o suor do rosto durante partidas, por exemplo, é algo que ela procura evitar.





"Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy", disse Lena Oberdorf ao podcast Popcorn und Panenka.

Ficar caída no gramado também se tornou um problema. A atleta relatou que passou a tomar cuidado até na maneira como fica caída em campo.





"Às vezes, quando estou caída no chão, penso: 'Esta é uma posição desfavorável'. Nós não caímos tanto no chão porque queremos continuar jogando. Isso se tornou um problema para mim. [...] Porque muitas pessoas dão zoom quando você está deitada. Certa vez, vi um vídeo de um cara sentado na arquibancada do Wolfsburg dando zoom no celular enquanto as jogadoras estavam se alongando."



