Contra Rio Branco

Londrina EC cede empate nos acréscimos e perde liderança do Paranaense

Matheus Camargo - Redação Folha
09 fev 2025 às 19:06

Reprodução/Facebook
O Londrina cedeu o empate ao Rio Branco neste domingo (9), atuando no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá (Litoral), e perdeu a liderança do Campeonato Paranaense. O LEC abriu o placar com gol contra do zagueiro Berg e, nos acréscimos do segundo tempo, cedeu o empate ao time da casa, que marcou com Nicolas Suarez.


Muita correria, pouca inspiração

O Alviceleste foi a campo com uma alteração na equipe titular. O atacante Pablo ficou de fora da partida por conta de uma lesão na coxa direita. Em sua vaga, Claudinei Oliveira mandou a campo o volante Marco Antônio.


O Rio Branco assustou o Londrina desde o início com jogadas dos pontas Zé Andrade e Bryam. Aos sete, Bryam tabelou com Cristaldo, invadiu a área e bateu forte para mais uma defesa do goleiro do Tubarão.

O LEC conseguiu assustar o Rio Branco aos 16 minutos, quando João Vitor cobrou lateral para Henrique na área, o camisa 7 cruzou rasteiro e Iago Teles apareceu para finalizar, mas chutou por cima da meta de Filipe.


O time de Paranaguá voltou a fazer Luiz Daniel trabalhar aos 24 minutos, quando Zé Andrade recebeu lançamento de Vinicios e finalizou para o arqueiro alviceleste fazer a defesa. Entretanto, na jogada seguinte, o LEC quase abriu o placar. Lucas Marques encontrou espaço pelo meio e deu assistência para João Vitor, que ficou cara a cara com o goleiro do Rio Branco, mas finalizou para fora. 


LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.


