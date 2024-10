RBD chega a acordo com ex-empresário de R$ 25 milhões após batalha judicial

Nesta sexta-feira (04), Dia Mundial do RBD –dia que celebra o lançamento do primeiro episódio da novela mexicana "Rebelde", de onde surgiu o grupo de música pop –, os membros da banda celebraram o desfecho de um confronto judicial contra o ex-empresário Guillermo Rosas.



Em uma nota divulgada à imprensa, três dos integrantes do RBD, Maite Perroni, Christopher Von Uckerman e Christian Chávez, responsáveis pelo processo, explicaram a resolução. "Hoje, no dia mundial de RBD, não há melhor forma de celebrá-lo do que fazendo justiça. Finalmente, depois de um ano, este assunto foi concluído. A verdade está do nosso lado", começa a nota.

Em janeiro, Perroni confirmou que o empresário havia sido demitido da banda, em função de uma série de acusações que foram levantadas. Rosas foi acusado de ter desviado dinheiro da banda durante a sua última turnê, "Soy Rebelde Tour", que esteve no Brasil em novembro. Ele declarou inocência –tendo se pronunciado pela primeira vez apenas em maio deste ano– e disse que tampouco a sua empresa, T6H Entertainment, estaria envolvida em qualquer "desvio ou uso ilícito de qualquer tipo de dinheiro da Soy Rebelde Tour."



De acordo com Rosas, a banda lhe devia um valor equivalente a US$ 10, 07 milhões de dólares, mas após uma auditoria que resultou em um acordo judicial, o RBD conseguiu abaixar esse valor. O valor acordado entre as duas partes do processo corresponde a US$ 4,7 milhões, cerca de R$ 25,7 milhões, o que equivale a uma diferença aproximada de US$ 5,35 milhões a menos do que o ex-empresário havia informado.



"É por isso que tomamos a decisão de agir nessa situação. Sentimos a responsabilidade de enfrentar os desafios que podem surgir na indústria, sendo nossa prioridade a proteção dos direitos dos artistas. Este é um lembrete para que os jovens artistas tenham coragem de se defender exigir respeito", comemorou o trio na nota emitida.