Documentário 'Movimento Hip-Hop: Londrina, 2024' estreia neste sábado

Neste sábado (5), estreia o documentário “Movimento Hip-Hop: Londrina, 2024”.





O curta-metragem documenta a resistência cultural e social, expondo as vivências de pessoas que fazem do hip-hop um movimento tão importante. Por meio de entrevistas e imagens de cobertura, mostra como essa cultura é feita de comunidade, levantando questões sociais, políticas e de arte, podendo mudar vidas e trazer novas oportunidades aos jovens que se veem representados no hip-hop.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Também haverá uma ação para viabilizar a revitalização da Biblioteca do CEU. Todas as atividades serão realizadas das 13 às 22h, na Praça do CEU - rua Ângelo Gaioto, sn, no Jardim Leonor.





OFICINAS E BATALHA DE RIMA

Publicidade





O evento também conta com uma Oficina de Rebolado, às 14h30; Oficina de Dança de Rua, às 17h, e Oficina de Poesia, às 18h30. Também será realizada uma Feira Livre o dia todo e Batalha de Rima para fechar a noite, às 20h.





Durante todo o dia haverá discotecagem, contando com nomes como Delima Beat, Dj Gabreuls e Dj Dayo, além de um pocket show de Clara Bonfim.

Publicidade





Os organizadores do evento estarão coletando alimentos não perecíveis, brinquedos e doces para o Dia das Crianças, em parceria com o MAP.





Mais informações sobre o filme ou o evento no Instagram @movimentohiphop.doc





Classificação indicativa: 12 anos.





VEJA O TEASER: