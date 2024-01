Satélite da Europa encontra colônia desaparecida de pinguins

Uma colônia de pinguins-imperadores que havia sido dada como desaparecida foi reencontrada por meio do satélite Sentinel-2, do Copernicus, programa da União Europeia para Observação da Terra e da Agência Espacial Europeia (ESA).





Trata-se da colônia de Halley Bay, que se mudou para uma nova casa, 30 quilômetros a leste da antiga, depois do destacamento de um iceberg da plataforma de gelo Brunt, na região noroeste da Antártida.

As informações foram divulgadas pelo British Antarctic Survey, que, monitorando o continente em busca de novas localidades desconhecidas de reprodução dos pinguins-imperadores, e encontrou ainda novas colônias, elevando o total a 66.





As mudanças nas condições do gelo marinho ao longo da costa antártica, devido ao aquecimento global, obrigaram diversas colônias a mudar em busca de gelo mais estável sobre o qual se reproduzir.

Os locais de reprodução dos pinguins-imperadores são, normalmente, remotos e inóspitos. Portanto, os pesquisadores dependem dos satélites, capazes de identificar facilmente as fezes dos animais, que contrastam contra o branco intenso do gelo e da neve.





Apesar das novas colônias descobertas, a perda de gelo marinho tem atrapalhado a reprodução da espécie, delineando um cenário sombrio para o futuro das aves.





“Todas as colônias exceto uma são pequenas, com menos de mil pinguins, então mesmo as novas identificadas fazem pouca diferença para a dimensão total da população.





Na verdade, a conquista foi praticamente ofuscada pelas falhas reprodutivas relatadas recentemente”, comentou Peter Fretwell, do British Antarctic Survey.